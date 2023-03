Chuva isola litoral do Paraná. BR-376 e Graciosa são fechadas e há risco de BR-277 ser também interditada

A BR- 376, onde houve o deslizamento de terra que matou duas pessoas, foi novamente fechada nesta noite de domingo, 12 de março. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR), a rodovia foi interditada nos dois sentidos (Paraná e Santa Catarina), preventivamente, para segurança dos usuários da rodovia.

Modificado, Athletico goleia com dois de Vitor Roque e avança às semifinais do Paranaense

O Athletico Paranaense está na semifinal do Campeonato Paranaense. A vaga foi garantida nesse domingo (dia 12) à noite, com a vitória por 4 a 0 sobre o Independente São Joseense (ISJ), na Arena da Baixada, na partida de volta das quartas de final. No jogo de ida, em São José dos Pinhais, o Furacão já havia vencido por 5 a 2. Com isso, poderia avançar nesse domingo mesmo com uma derrota por dois gols de diferença.

Coritiba garante vaga na Copa do Brasil 2024 com vitórias de Athletico, Maringá e Operário

O Coritiba está eliminado do Campeonato Paranaense. Depois do empate com o FC Cascavel, no sábado no Couto Pereira, o time da capital caiu fora da competição, nas quartas de final do estadual. O time do interior é semifinalista e vai enfrentar o Operário, de Ponta Grossa. Depois do empate em casa, a torcida vaiou o time e pediu a demissão do treinador. A diretoria decidiu manter o profissional. A equipe volta a campo nesta terça-feira, contra o Criciúma, pela segunda fase da Copa do Brasil de 2023.

Morte de médico paranaense especialista em autismo e TDAH, aos 49 anos, gera comoção

Morreu neste sábado (11), aos 49 anos, Clay Brites, médico especialista em autismo. Ele morreu após um mau súbito quando fazia uma trilha de bicicleta com a família em Londrina, no Norte do Paraná. Ele foi encaminhado em parada cardiorrespiratória ao Hospital Evangélico de Londrina, mas não resistiu.

Ninguém acerta os seis números da Mega-Sena, mas cinco paranaenses “cravam” a quina

O resultado da Mega-Sena 2572 com prêmio de R$ 9.660.950,91 milhões foi divulgado neste sábado (11), em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 16 milhões no próximo sorteio que será realizado na terça-feira (14). Segundo a Caixa Econômica Federal, 101 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Destas, cinco são do Paraná, das cidades de Arapongas, Astorga, Maringá, Realeza e Mandirituba, que fica na Região Metropolitana de Curitiba. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$ 30.374,17.

ICMS sobe nesta segunda-feira para 19% no Paraná. Veja quais itens serão afetados

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Serviços (ICMS) sobre produtos vai subir a partir desta segunda-feira, 13 de março no Paraná. A alíquota vai passar de 18% para 19%. O aumento foi proposto no ano passado pelo governo do Paraná e foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). O imposto é a principal fonte de arrecadação do estado.

Ator e diretor, Antônio Pedro morre aos 82 anos

Morreu neste domingo, 12, aos 82 anos, o ator, diretor, roteirista e produtor Antônio Pedro, em decorrência de insuficiências renal e cardíaca. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro. A Globo confirmou a notícia e informou que o velório será realizado nesta segunda-feira, 13, a partir das 10h30, na capela 2 do Crematório e Cemitério da Penitência.

Há três anos, Paraná confirmava os primeiros casos de Covid-19 e iniciava batalha pela saúde

Uma das doenças mais graves da história, a Covid-19 chegou ao Paraná em março de 2020 e, nos anos seguintes, mobilizou o Governo do Estado, em especial o setor de saúde, alterou a forma de trabalho e causou drásticas mudanças no dia a dia das pessoas. Naquela ocasião a doença já era considerada uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e circulava no Brasil quando foi diagnosticada pela primeira vez em solo paranaense, em 12 de março.

Em Curitiba, bombeiros são acionados para capotamento e encontram motorista dormindo no carro

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas na manhã deste domingo (12) para uma ocorrência de capotamento no Contorno Sul, na Cidade Industrial de Curitiba. Quando as equipes de resgate chegaram até o carro, notaram que o motorista estava dormindo. Os socorristas tiveram trabalho para acorda-lo. Ele passou por avaliação na ambulância e por não ter ferimentos, foi liberado no local.

Briga entre torcidas deixa um homem ferido no bairro Santa Cândida, em Curitiba

Uma briga entre torcedores deixou um homem em estado grave na tarde deste domingo (12) no bairro Santa Cândida, em Curitiba, na divisa com o município de Colombo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma confusão generalizada de torcedores com a camisa da torcida organizada Fanáticos correndo atrás de várias pessoas. Outro vídeo mostra os torcedores do Athletico espancando um homem com camisa do Coritiba.