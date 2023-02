Coritiba estreia reforços, muda esquema tático e empata no Couto Pereira

O Coritiba empatou em 0 a 0 com o Independente São Joseense (ISJ), nesse domingo (dia 12) à noite, no Couto Pereira, pela 9ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital ficou na 3ª colocação, com 18 pontos. A equipe do Interior está em 8º lugar, com 9 pontos. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final.

Duas jornalistas morrem em acidente próximo a Cascavel, no Paraná

As jornalistas Shara Karoliny Miranda e Celeste Pereira morreram na manhã deste domingo (12/02) em um grave acidente automobilístico na BR-467, em Cascavel. Outros dois jovens que estavam com as jornalistas sofreram ferimentos leves. Shara Karoliny Miranda, de 25 anos, trabalhava como repórter no Grupo Catve há três anos. Ela nasceu em Curitiba e se formou em jornalismo pelo Centro Universitário FAG, em 2022. Deixa uma filha de 4 anos.

Ator curitibano é detido no Rio de Janeiro por posse ilegal de arma

O ator curitibano Alexandre Slaviero, de 39 anos, foi preso na quinta-feira (8), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, por posse ilegal de arma. Slaviero foi denunciado por uma garota de programa, que disse que o ator teria feito ameaças com uma arma. Policiais foram checar a denúncia e o ator apresentou a arma. Ele foi levado para a 42ª, no Recreio, onde foi ouvido e autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Parto de quadrigêmeos mobiliza equipe de 15 profissionais em hospital do Paraná

Maria Vitória, Gabriel, Rafael e Samuel, nasceram no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) nesta quinta-feira (09), via parto cesariana. Essa é a primeira vez que um nascimento quadrigemelar é registrado no Centro Obstétrico (CO) do Hospital.

Homem é morto a tiros no bairro Cajuru, em Curitiba

Um homem foi executado com vários tiros nesta tarde de domingo, 12 de fevereiro, em Curitiba. A Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

Festa da Uva de Santa Felicidade lota o Bosque São Cristóvão neste domingo

Depois de ficar suspensa por dois anos por causa a pandemia de Covid-19, 63° edição da tradicional Festa da Uva de Santa Felicidade, em Curitiba, levou centenas de pessoas neste domingo, 12 de fevereiro, ao Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade. O evento foi organizado pela Paróquia São José. Durante a Festa da Uva, foram servidos 5 mil quilos de polenta, 7 mil quilos de frango, 4 mil quilos de macarrão e 4 mil quilos de risoto.

Lula defende ampliação de Conselho da ONU e governança global do clima

Depois de seu encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que é preciso desenvolver uma governança global para combater as mudanças climáticas de forma efetiva e que o Conselho de Segurança das Nações Unidas precisa se atualizar para cumprir essa demanda. “Eu acho que o Conselho de Segurança da ONU hoje é de uma geopolítica de 45”, afirmou, em entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo veiculada na noite de sábado, 11, e referindo-se ao ano de fundação (1945) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Anitta agita público curitibano com show que encerra turnê



Depois de passar por Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Jurerê, a cantora Anitta agitou o público curitibano neste domingo (12) com o show Ensaios da Anitta, do projeto de Carnaval da artista. O tema foi “Guerreiras”. Curitiba encerrou a turnê do espetáculo no o White Hall Jockey Eventos.