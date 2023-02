Com gol de artilheiro, Coritiba vence o Londrina e amplia três séries positivas

O Coritiba venceu por 1 a 0 o Londrina, nessa quarta-feira (dia 15) à noite, no Couto Pereira, pela 10ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital ficou na 2ª colocação, com 21 pontos. A equipe do Interior está em 7º lugar, com 10 pontos. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito primeiros avançam para as quartas de final.

Após 14 horas bloqueada por risco de explosão, BR-277, na Grande Curitiba, é liberada

Um acidente com risco de explosão bloqueou a BR-277, na altura do km 138,5, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curtiba, por quase 14 horas nesta quarta (15). O acidente com quatro caminhões provocou o tombamento de uma carreta carregada de álcool que tombou na pista por volta volta das 6h20. O desbloqueio total da pista só aconteceu às 19h55, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Número de casos de importunação sexual cresce 24% em um ano no Paraná e acende alerta no Carnaval

Às vésperas do feriado de Carnaval, o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres (NUDEM) da Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) ressalta a importância de se conscientizar e combater os crimes de importunação sexual, e alerta sobre a necessidade de denunciar eventuais ocorrências em meio às festividades. Isso porque, segundo o relatório de ocorrências criminais de importunação sexual da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (SESP/PR), publicado na última quarta-feira (8/02), houve um aumento de 24% no número de boletins de ocorrência sobre esse crime registrados em 2022, em relação ao ano anterior. Foram 2.263 casos computados pelo Centro de Análise, Planejamento e Estatística (CAPE) da SESP/PR, 439 a mais do que em 2021.

Universidades do Paraná oferecem 11. 284 vagas para ingresso pelo Sisu. Confira os prazos de inscrição

As universidades estaduais do Paraná ofertam 4.842 vagas para 299 cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma do Ministério da Educação (MEC), que seleciona estudantes para instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil. Nas universidades federais com sede no Paraná são 6.442 vagas em cursos de graduação pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) no primeiro semestre de 2023. As inscrições vão de 16 a 24 de fevereiro e são gratuitas. Nas estaduais, as inscrições da edição 2023 começam nesta quinta-feira (16) e seguem até 24 de fevereiro.

Morre no Paraná menino de 3 anos que aguardava por remédio mais caro do mundo

Após três de anos luta pela vida, morreu na madrugada desta quarta (15), Vinícius de Brito Samsel, 3 anos. Ele sofria de Atrofia Muscular Espinhas (AME), do tipo 1. Morador em Engenheiro Beltrão, ele pesava apenas sete quilos e usava uma máscara para auxiliar na respiração. A família travou uma luta na Justiça para a criança ter acesso ao remédio Zolgensma – conhecido como o medicamento mais caro do mundo. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a compra do medicamento, mas o depósito dos R$ 7,3 milhões por parte da União só foi feito na terça (14), tarde demais.

Em Curitiba, campanha de arrecadação para ajudar vítimas de terremos na Síria e na Turquia consegue quase R$ 100 mil

A Igreja Católica Ortodoxa Antioquina São Jorge, também conhecida como Igreja de São Jorge de Curitiba, finalizou ontem (14 de fevereiro) a campanha de arrecadação para ajudar as vítimas dos terremotos na Síria e na Turquia. E nesta quarta-feira (15) o padre Samaan Masri publicou uma mensagem de agradecimentos aos curitibanos, revelando que foi possível arrecadar quase R$ 100 mil para ajudar às pessoas do outro lado do planeta.

Menina de 5 anos fica gravemente ferida após bater cabeça contra o banco de ônibus escolar na Grande Curitiba

Uma menina de cinco anos ficou em estado grave após bater a cabeça contra um banco em uma ônibus do transporte escolar de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), por volta dcas 11h30 desta quarta (15).

Prefeitura de Curitiba e UFPR divulgam resultado final do concurso para profissionais de saúde

A Prefeitura de Curitiba e o Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná divulgam, nesta quarta-feira (15/2), o resultado final do Concurso Público de 2022, para diversas carreiras. Foram publicadas as listas com os nomes dos candidatos aprovados entre os que concorrem às vagas dos editais 7 e 10.

Ex-diretor do DER-PR e empresário viram réus por corrupção passiva

O Juízo da 5ª Vara Criminal de Curitiba recebeu nesta semana denúncia oferecida pelo Ministério Público do Paraná contra o ex-diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) Nelson Leal Júnior e o empresário de Curitiba João Schneider Filho. O MPPR sustenta que os dois praticaram o crime de corrupção passiva – o então agente público teria recebido valores em troca de benefícios a uma empresa de informática que tinha contrato com o órgão público, com intermédio do segundo denunciado. Os fatos teriam ocorrido em 2015 e 2016.