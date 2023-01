No Paraná, dez dos 13 acampamentos bolsonaristas já foram desmontados, informa Secretaria de Segurança

Até as 18h desta segunda, dos 13 acampamentos de bolsonaristas radicais do Paraná, 10 foram desocupados e três encontram-se em processo de desmontagem das estruturas. As informações são da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná (Sesp-PR). De acordo com nota encaminhada à imprensa, o Governo do Estado foi notificado oficialmente da decisão do Supremo Tribunal Federal por volta das 16h desta segunda-feira (09).

Curitiba tem ato em defesa da democracia

Manifestantes convocados pelas redes sociais participaram hoje, na praça Santos Andrade, em Curitiba, de um ato em defesa da democracia, em reação aos protestos antidemocráticos de bolsonaristas que invadiram as sedes do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) ontem. O ato acontece simultaneamente em várias outras cidades brasileiras e ocorre em resposta ao terrorismo bolsonarista registrado na Praça dos Três Poderes.

Governadores se unem a Lula em Brasília para condenar atos golpistas; Ratinho Jr compareceu

Um dia após os atos golpistas que resultaram na depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), governadores e governadoras se reuniram em Brasília, na noite desta segunda-feira (9), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para reafirmar a defesa da democracia e condenar tentativa de ruptura institucional no país. Participaram da reunião todos os governadores ou vices dos 26 estados e do Distrito Federal.

Sede do PT de Curitiba sofre tentativa de arrombamento

A sede do Diretório Municipal do PT, localizada na região central de Curitiba, sofreu uma tentativa de arrombamento na madrugada de hoje, segundo o partido. O presidente municipal da legenda, ex-deputado e vereador Angelo Vanhoni, esteve no 1º Distrito Policial da Capital, para registrar o Boletim de Ocorrência e dar início às investigações do ataque. No 1º DP, acompanharam o registro da ocorrência, a vereadora Giorgia Prates, Santa de Souza (assessoria e integrante do Movimento Negro), Paulo Vieira (APUF/PR) e os advogados Paulo Opuska e Matheus Ferrassioli, e foram recebidos pelo Delegado Pedro Filipe no local.

Biden liga para Lula e presta solidariedade após atos golpistas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, telefonou nesta tarde para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e prestou solidariedade após os atos golpistas deste domingo que resultaram na invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, apurou o Estadão/Broadcast. A ligação não consta da agenda oficial de Lula.

Sindicato dos Jornalistas do Paraná repudia ataques de bolsonaristas a profissionais

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná (SindijorPR) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) divulgaram hoje nota em repúdio “as atitudes hostis contra profissionais de imprensa durante a cobertura dos desmontes de acampamentos em frente aos quartéis do Paraná e todo o Brasil”. Segundo a entidade, ontem, uma equipe de reportagem da Band Paraná TV foi hostilizada por extremistas em frente ao Quartel-General do Pinheirinho, em Curitiba. O repórter Bruno Henrique e o repórter cinematográfico Bruno Moura ouviram xingamentos e foram ameaçados pelos extremistas, de acordo com o Sindijor.

Guindaste chega à BR-277 na Serra do Mar do Paraná para obra emergencial contra deslizamentos

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que um guindaste chegou na manhã desta segunda-feira (09) no km 41 da BR-277, no Litoral, para trabalhos na obra emergencial de contenção do talude danificado no local, atingido por escorregamento de terra no final de novembro passado. O primeiro serviço será a limpeza do material solto no talude, acima do paredão rochoso próximo às pistas de rolamento. Neste local, o escorregamento de terra teve início a quase 100 metros de altura.

Armazéns da Família de Curitiba têm café, macarrão e feijão preto mais baratos nesta semana

Café, feijão preto e macarrão. Esses são os três itens com preço especial na primeira Semana da Economia do ano de 2023 no programa Armazém da Família. Durante a Semana da Economia, os curitibanos cadastrados vão pagar pelo pacote de 1 quilo do feijão preto da marca Caldeirão R$ 2,99. Já o pacote de 500 gramas do macarrão Renata terá um custo de R$ 2,99 e o pacote a vácuo de 500 gramas do Café da marca Da Manhã sairá por R$ 9,90. A diretora do Departamento de Promoção e Economia Alimentar, Ivone Aparecida de Melo, lembrou que os Armazéns da Família já mantém os preços em média 30% mais baratos em comparação com os demais mercados.

Boletim da Covid desta segunda tem 430 novos casos e nenhuma morte no Paraná

O boletim da Covid-19 desta segunda-feira (9) divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) traz 430 novos casos confirmados e nenhuma morte no Estado. Os casos confirmados divulgados nesta data são de: janeiro (331) de 2023; dezembro (92), fevereiro (1) e janeiro (1) de 2022; julho (1) e abril (2) de 2021; e dezembro (2) de 2020. O total no Paraná subiu para 2.861.772 e as mortes são 45.559 no acumulado da pandemia.

Coronel Sérgio Almir Teixeira é o novo comandante-geral da Polícia Militar do Paraná

O governador Carlos Massa Ratinho Junior nomeou nesta segunda-feira (9) o coronel Sérgio Almir Teixeira para o comando da Polícia Militar do Paraná. Nascido no dia 22 de janeiro de 1972, em Cascavel, no Oeste, o novo comandante tem um histórico de 35 anos de atuação na corporação e é o primeiro negro a assumir o maior posto da PM em 168 anos. Ele substitui o coronel Hudson Leôncio Teixeira, novo secretário de Segurança Pública. A cerimônia solene com apresentação da tropa aconteceu na Academia Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais.

Empresários do turismo querem dar nome de Rei Pelé a ponte de Guaratuba a Matinhos, no Litoral do Paraná

A nova ponte que será construída entre Guaratuba e Matinhos, no litoral do Paraná, passará a ser denominada de “Rei Pelé”, propõe a Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento e Similares (Feturismo), sobre a ligação direta na baia de Guaratuba. A estrutura representa uma grande conquista dos paranaenses e brasileiros que circulam por essa importante região do estado, principalmente a comunidade litorânea que aguarda a décadas, destaca o presidente da entidade Fábio Aguayo.