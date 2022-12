Litoral do Paraná espera 2 milhões de pessoas na Virada. Veja a programação e dicas de segurança

O Litoral do Paraná espera 2 milhões de pessoas para a Virada de 2022 para 2023 neste sábado (31), segundo estimativa das prefeituras, que prepararam uma programação com fogos, trios elétricos e shows Em Guaratuba, a virada do ano contará com três trios elétricos, fazendo a festa nos principais pontos da cidade. A queima de fogos sem estampido sonoro acontecerá no Morro do Cristo com duração de 10 minutos anunciando a chegada de 2023. Confira as bandas e locais dos trios elétricos: na Praia Central, das 22h até às 1h30 será a vez do trio elétrico Águia com Fernanda Liz e banda e DJ Allan Caetano, naAvenida Ponta Grossa, das 22h até 1h30 se apresentará o trio elétrico Avatar com Banda Marvin e DJ Pudim. Por fim, em Coroados (Avenida São José da Boa Vista esquina com a Avenida Minas Gerais), o trio elétrico Alucinação com dupla Davi & Daniel e DJ Firemam se apresentará das 22h até 1h.

Restrição de caminhões deixa BR-277 e BR-376, no Litoral do Paraná, sem filas na véspera da virada

A expectativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Arteris Litoral Sul é que o sábado (31) também não aconteçam congestionamentos significativos tanto na BR-376 quanto na BR-277, no sentido Litoral, como aconteceu nesta sexta (30), apesar das interdições devido aos deslizamentos nas duas rodovias. A boa trafegabilidade se deve em parte às restrições de circulação de caminhões e veículos de cargas articulados. As mudanças vão até segunda-feira (2)

Lula prorroga desoneração de combustíveis, mas preço na bomba já sobe em janeiro

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva decidiu prorrogar a isenção de impostos federais sobre os combustíveis – medida aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro às vésperas das eleições -, que venceria amanhã, dia 31 de dezembro. O prazo da prorrogação ainda está sendo definido, mas o mais provável é que seja por dois a três meses. Apesar disso, o início de 2023 continuará sendo marcado por um cenário de alta dos preços por conta da recomposição do ICMS, cujas alíquotas são definidas pelos governadores.

Bolsonaro quebra silêncio, condena tentativa de atentado, mas volta a falar em falta de liberdade

Em sua quarta fala pública após não conseguir se reeleger, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta sexta-feira, 30, que “nada justifica aqui em Brasília a tentativa de ato terrorista no aeroporto”, que aconteceu no sábado, 24, nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília. A manifestação do chefe do Executivo ocorre seis dias após o episódio em uma live nas redes sociais durante a qual ele voltou a falar em “falta de liberdade”.

Ex-Athletico, Coritiba e Colorado, Marcão é o novo técnico do Paraná Clube

O Paraná Clube anunciou nessa sexta-feira (dia 30) o novo treinador para a temporada de 2023. Marcão, 47 anos, ex-zagueiro e lateral-esquerdo, vai comandar a equipe na segunda divisão do Campeonato Paranaense de 2023, com início previsto para abril. O treinador já vai acompanhar de perto a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro.

Presidente do Santos pede que, em homenagem a Pelé, camisa 10 não seja mais usada

Um dos desejos da família de Pelé está mais perto de ser atendido. Momentos após o falecimento, na quinta-feira, os familiares pediram pela imortalização da camisa 10 do Santos, reconhecida mundialmente como o número do Rei do Futebol, para que nenhum jogador a use novamente. Após tomar conhecimento deste pedido da família, Andrés Rueda, atual presidente do Santos, veio a público informar que o uso do número 10 na temporada 2023 está suspenso até que o conselho deliberativo do clube tomar uma decisão sobre o processo para a imortalização da camisa.

Kombi de curitibano que viaja com cachorro pela América do Sul pega fogo. Veja vídeo

O empresário curitibano Rhaman Hamdar, de 29 anos, que viaja em sua Kombi com a cachorra golden pela América do Sul, teve um momento tenso no seu percurso. O veículo pegou fogo durante a passagem pelo Peru. as redes sociais, o empresário compartilhou um vídeo da situação e tranquilizou os seguidores quanto ao estado de saúde dele e da cachorrinha Hoi An.

Dois incêndios na Grande Curitiba dão trabalho para os bombeiros nesta sexta

Dois incêndios deram na Grande Curitiba deram trabalho para os bombeiros na tarde desta sexta (30). O primeiro deles foi na Rua Joaquim Inácio de Souza, na Cidade Jardim, em São José dos Pinhais, no terreno de uma casa desocupada. Segundo os bombeiros, alguém colocou fogo em material reciclável e entulhos e por pouco as chamas não atingiram as residências vizinhas.

Ano de 2023 terá 9 feriados nacionais e 5 pontos facultativos

O Ministério da Economia editou portaria que estabelece os dias de feriados nacionais e de ponto facultativo no ano de 2023. A medida é para cumprimento pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais.