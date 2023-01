Com torcida feminina, Coritiba estreia seis reforços e vence o Aruko com gol aos 44

O Coritiba venceu por 1 a 0 o Aruko, nesse domingo (dia 15) à tarde, no Couto Pereira, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time da capital ficou em 2º lugar, com 3 pontos e saldo um. A equipe do Interior está na 9ª colocação. Ao final da primeira fase (11 rodadas), os oito melhores avançam para as quartas de final.

Caminhoneiro que provocou caos em Curitiba usou cocaína, rebite e bebida alcóolica: “três dias sem dormir”

O caminhoneiro, que dirigiu desgovernado por mais de 130 quilômetro, saindo de Ponta Grossa e indo até o bairro CIC, em Curitiba no sábado (14) de manhã atingindo cerca de 50 veículos e deixando pessoas feridas, confessou à polícia que usou cocaína, rebite, misturado à bebida alcoólica. Ainda de acordo com a polícia, ele disse que estava há três dias sem dormir. Ele tinha vindo de Embu das Artes (SP) a Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, com a carga de engradados de cerveja vazios, e voltaria com elas para Embu. Nilson Pedro dos Santos, 35 anos, foi preso em flagrante no sábado de manhã mesmo com embriaguez constatada e sinais de surto psicótico.



Bloco Garibaldis e Sacis completa 24 anos de pré-Carnaval de Curitiba com muita alegria e samba no Largo da Ordem

O segundo fim de semana de pré-Carnaval de 2023 de Curitiba levou muita gente para o Largo da Ordem, no bairro São Francisco, em Curitiba. Neste domingo, 15 de janeiro, o Bloco Garilbaldis e Sacis completou 24 anos de folia.

Paranaense é morto com vários tiros na frente de residência em Camboriú

O paranaense Enthony Lui Gonçalves do Carmo, de 27 anos, foi executado com vários tiros na frente de uma residência em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, na manhã deste domingo (15). A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Ruth Cardoso, mas morreu.

Homem morre após levar nove facadas quando estava em ponto de ônibus na Grande Curitiba

Um homem morreu a caminho do Hospital de Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), após ser atacado com várias facadas por volta das 21h45 em um ponto de ônibus. A vítima foi encontrada agonizando com nove perfurações, a maioria no pescoço, em um ponto de ônibus da Rua Dom João VI, na Vila Tomé. Ele chegou a ser socorrido por um motorista de ambulância que passava pelo local mas já chegou morto ao hospital.

Ninguém acerta as seis dezenas Mega-Sena; cinco apostas do Paraná cravam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.555 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (14) em São Paulo. Os números sorteados foram 03 – 20 – 45 – 52 – 53 e 58. A quina saiu para 58 apostadores e pagará a cada um R$ 65.428,68. Cinco deles são do Paraná: de Cambé, Curitiba, Engenheiro Beltrão, Foz do Iguaçu e Santa Inês. Os 4.595 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.179,81.

Homem fica ilhado na Pedra do Sabão, escorrega e morre afogado em Encantadas, na Ilha do Mel

A aeronave Falcão 8, por volta das 12:30 da tarde deste domingo, 15 de janeiro, foi acionada para fazer um resgate de um banhista que tinha ficado ilhado na Pedra do Sabão, em Encantadas, na Ilha do Mel, no Litoral do Paraná. Segundo as informações do diretor de Operações do Corpo de Bombeiros, a vítima, masculina, estava nas pedras quando a maré começou a subir. Ele ficou ilhado e posteriormente caiu na água.

Feminicídio: oito anos após aprovação da lei, casos aumentam

Passados oito anos da promulgação da Lei 13.104, de 9 de março de 2015, conhecida como Lei do Feminicídio, o assassinato de mulheres em situação de violência doméstica e familiar ou em razão do menosprezo ou discriminação à sua condição aumentaram no país. A lei alterou o Código Penal para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, além de incluí-lo no rol dos crimes hediondos.

Avião cai no Nepal e pelo menos 68 pessoas morrem; vídeo foi gravado segundos antes da queda

Um avião caiu na cidade de Pokhara, no Nepal, na manhã deste domingo (15). Ao menos 68 pessoas morreram no acidente. O voo da Yeti Airlines deixou a capital do país, Katmandu, com 72 pessoas, sendo 68 passageiros e quatro tripulantes. Minutos depois, a aeronave, um bimotor ATR-72, foi ao chão e explodiu.