(Franklin de Freitas)

Até as 20h30 desta sexta-feira, 6, os freis fazem a tradicional bênção de carros na Igreja Nossa Senhora das Mercês, em Curitiba. Ao todo são esperados cerca de 10 mil motoristas. As primeiras bençãos começaram às 5 horas.

Essa é a 71ª edição do evento organizado anualmente pela Paróquia Nossa Senhora das Mercês.

A ação deve deixar o trânsito mais lento na região e agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estão no local para manter a fluidez, evitar bloqueio nos cruzamentos e parada de veículos em fila dupla.

Como vai funcionar

De acordo com a Setran, não haverá bloqueios nas ruas e a bênção acontecerá nos dois sentidos da Av. Manoel Ribas, entre as ruas Brigadeiro Franco e Desembargador Motta, e também na lateral da igreja pela Rua Júlio Perneta, entre as ruas Alcides Munhoz e Avenida Manoel Ribas.

Serviço:

Confira a programação completa:

Data: 06 de janeiro de 2022

Horário: 5h às 20h30

Local: Av. Manoel Ribas, 966 – Mercês

Bênção de carros e motoristas: 5h às 20h30

Bênção de pedestres: 7h às 20h

Plantão de confissões: 7h às 20h

Adoração ao Santíssimo Sacramento: 7h às 19h

Missas: 6h30, 8h30, 12h, 15h e 19h