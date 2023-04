Prefeitura de Pato Branco

A Prefeitura de Pato Branco, na região Sudoeste do Paraná emitiu um comunicado de que o Parque Estadual Vitório Piassa estará temporariamente fechado nesse domingo (23). O local foi invadido por pelo menos seis bezerros e na manhã de hoje (23) iniciou-se uma operação para o recolhimento dos animais, a qual será realizada em etapas, começando pelas trilhas pavimentadas e em seguida as buscas na Trilha do Quati.

Segundo informações da prefeitura, foram chamados vaqueiros para a captura dos animais. Os bezerros já causaram estragos em cercas, canteiros e no chafariz.

A prefeitura informou que ainda não sabe de onde os animais fugiram.

Após a situação ser controlada a visitação será reestabelecida.