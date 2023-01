Redes Sociais

O biomédico Clério Alessandro Alves de Almeida, 41 anos, morreu na quinta (5) após sofrer um acidente quando voava em um parapente, no município de Roncador, no interior do Paraná.

A vítima pilotava o parapente na localidade de Vista Alegre quando colidiu contra uma rede de energia elétrica. Familiares chegaram a socorrer a vítima, que foi encaminhada ao Hospital Municipal de Roncador, mas morreu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão.