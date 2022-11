Divulgação/Assessoria de Imprensa

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou na terça-feira (dia 08) o projeto de lei nº 462/2022, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta a função de biomédico no quadro próprio dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A proposta segue para ser analisada em outras comissões internas.

Segundo o governo, a inclusão visa garantir mais eficiência e qualificação aos serviços públicos prestados à população, vez que os profissionais de biomedicina são capacitados para realizar análises clínicas, diagnóstico laboratorial, diagnóstico por imagem, aperfeiçoamento de epidemiologia, entre outras funções gerenciais e administrativas.

A proposta visa tão somente incluir a função de biomédico no rol das funções relativas ao cargo de Promotor de Saúde Profissional, sem a criação de novos cargos, e não implicará em quaisquer despesas diretas ou indiretas ao Poder Executivo.

Reconhecimentos

Para o presidente do Conselho Regional de Biomedicina do Paraná 6ª Região (CRBM6), Thiago Massuda, a medida já representa uma grande conquista e avanço para a categoria.

“Iniciamos o pleito desse projeto logo que o CRBM6 foi criado, com o objetivo de valorizar os mais de 4.500 biomédicos do Estado, ampliar as áreas de atuação profissional e ajudar a sociedade paranaense com os trabalhos desses especialistas da saúde”, explica.

“Estamos orgulhosos com essas conquistas. Foram mais de 12 meses de trabalho, inúmeras reuniões com as lideranças do Estado e agora vemos que os esforços estão sendo recompensados”, destaca a vice-presidente do CRBM6, Daiane Pereira Camacho, que também responde pela 15ª regional de Saúde, em Maringá.