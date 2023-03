Levy Ferreira/SMCS

Curitiba teve diversas ações voltada para o Dia Internacional da Mulher, ontem. Uma delas foi na região do bairro Rebouças. Logo pela manhã, agentes da Escola Pública de Trânsito de Curitiba (EPTran) organizaram uma blitz educativa na Rua Chile.



O objetivo foi parabenizar e orientar as motoristas sobre cuidados no trânsito. Durante a ação, as agentes também distribuíram materiais informativos de serviços ofertados às mulheres.



Uma série de serviços da Prefeitura de Curitiba foram ofertados ao longo do dia nas diversas regionais da Capital.



Participaram dos eventos a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Detran-PR, Sebrae, entre outros.