Foto: Cassiano Rosário

O bloco de carnaval feminista de Curitiba Ela Pode Ela Vai revelou nesta quarta (11) em nota de repúdio, publicada nas redes sociais, que as integrantes foram atacadas com pedras no centro histórico de Curitiba no desfile do último sábado (7). De acordo com a nota, o ataque aconteceu perto do chafariz conhecido como cavalo babão e as pedras atingiram uma batuqueira uma foliã, que passam bem fisicamente.



“Sabemos que um coletivo de mulheres incomoda. E que mulheres felizes e organizadas incomodam. Que vivemos tempos de fascismo escancarado e que nos silencia. Nascemos nesse contexto e vamos muda-lo! E por isso vamos continuar ocupando nosso espaço da rua, com nossos corpos livres e com nossos gritos de luta, alegria e dor! Vamos continuar brincando o carnaval com o amor e tambor!”, afirma a nota. “E queremos que todas as mulheres, crianças, foliãs possam brincar o carnaval com segurança e diversão! Que possamos carnavalizar soltas, livres e leves! E sabendo dos nossos riscos, temos um grupo de apoio que ajudam a deixar tudo mais confortável para todes! Esse grupo é fundamental para brincarmos! Agradecemos todo o carinho e cuidado que recebemos dos apoios e dos bares que nos acolheram”.

No próximo sábado, o Bloco Ela Pode Ela vai novamente estará nas ruas da capital paranaense no pré-carnaval, com saída na Praça da Mulher Nua às 14 horas em frente ao Cataia Bar.

Veja o calendário de blocos no pré-carnaval de Curitiba