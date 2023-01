Franklin de Freitas

O segundo fim de semana de pré-Carnaval de 2023 de Curitiba levou muita gente para o Largo da Ordem, no bairro São Francisco, em Curitiba. Neste domingo, 15 de janeiro, o Bloco Garilbaldis e Sacis completou 24 anos de folia.

Neste período, o bloco virou uma referência na comemoração do Carnaval de rua em Curitiba. O bloco contagiou a cidade e passou a reunir a cada ano uma multidão de foliões, num movimento que se desdobrou em outros blocos, como o Garibaldinhos, que convida pais e crianças a festejarem juntos o Carnaval.

Nos últimos anos, por conta da pandemia, a saída do bloco no Carnaval curitibano ficou prejudicada, como todas as atividades. O bloco costuma reunir milhares de pessoas no Carnaval.

Para 2023, por enquanto, a expectativa é de que o Carnaval de Curitiba possa ser retomado como era antes da pandemia do novo coronavírus, com desfiles de escolas e blocos. Por isso, os Garibaldis têm feito ensaios abertos nas Ruínas do São Francisco, desde novembro.