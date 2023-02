(Ricardo Marajó/SMCS)

Trezentos foliões com mais de 60 anos farão parte do Bloco Rancho das Flores, o quarto a desfilar na noite deste sábado (18/2), durante o Carnaval de rua de Curitiba. O bloco, formado por pessoas idosas atendidas nos serviços de convivência da Fundação de Ação Social (FAS), entra na avenida às 20h, levando muita alegria e energia para o público que assistirá aos desfiles.

Depois de dois anos sem brincar na maior festa popular brasileira, por causa da pandemia da covid-19, o grupo cantará na avenida a marcha “Trocando as máscaras: adeus pandemia, agora é só alegria”.

O desfile do bloco começa na Rua Marechal Deodoro, esquina com a Rua João Negrão, onde os idosos estarão concentrados a partir das 18h40.

Com camisetas confeccionadas especialmente para a festa ou com fantasias produzidas pela Fundação Cultural de Curitiba (FCC), o grupo vai percorrer a Marechal com muita animação, até a Praça Zacarias, ponto de dispersão.

De todas as regionais

Os idosos que fazem parte do Rancho das Flores são atendidos pela FAS nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e nos Centros de Atividades para Pessoas Idosas (Catis), das dez regionais da cidade, onde participam de diversas ações, entre elas dança, coral, tai chi chuan, artesanato.

Entre as integrantes está Leonir Lucinda dos Santos, 88 anos, que ocupa há mais de 30 anos a função de Rainha do Rancho das Flores. Apesar da idade avançada, dona Leonir diz que “adora Carnaval” e faz questão de participar dos bailes de salão e do desfile na avenida.

Bloco Rancho das Flores

Marcha: “Trocando as máscaras: adeus pandemia, agora é só alegria”

Compositores: Mônica Berger, L. Ferreira e S. Viralobos

Dois anos sem carnaval

Contaminando de alegria

Nem flores brotaram pro povo

Melodia se perdeu da poesia

Agora vamos tirar o atraso

Desfilar de novo na avenida

Voltou a ser querido o abraço

Felizes estamos de bem com a vida

Quero matar a saudade

De sua fantasia ao luar

Arranque a sua máscara

E deixe a boca beijar

E deixe a boca beijar

E deixe a boca beijar