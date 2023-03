Caminhões faziam fila no km 60 da BR-277, esperando pela liberação da rodovia (Franklin de Freitas)

O tráfego na BR-277 entre Curitiba e o Litoral do Paraná, ficou totalmente bloqueado desde a madrugada até o início da noite de ontem por conta de um afundamento de pista com risco de desabamento no km 33,5. À 0 hora da quarta-feira, o tráfego no sentido Paranaguá foi interrompido a partir do antigo pedágio da rodovia, em São José dos Pinhais.



Com isso, ao longo da quarta-feira uma fila de caminhões, que tinha com destino o Porto de Paranaguá, se formou no acostamento da via. Eram pelo menos 500 metros de veículos à espera de uma possível liberação da via no meio da tarde de ontem.



Também ontem, o Departamento de Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit) começou a implantar um desvio temporário no km 33,5, onde apareceram as rachaduras no pavimento. O Dnit informou que o tráfego seria liberado nos dois sentidos, mas em pista simples (uma faixa por sentido), pela pista sentido Curitiba. As duas faixas da pista sentido Litoral seguem bloqueadas.



O novo bloqueio da rodovia de imediato provocou alguns efeitos colaterais. A viagem no sentido contrário da BR-277, de Paranaguá para Curitiba, que normalmente leva de uma hora a uma hora e meia (já que ainda há restrições em pontos onde são feitas obras de contenção de encostas de deslizamentos ocorridos em dezembro e janeiro), na tarde de ontem levava duas horas ou mais.

Motoristas também sentiram um aumento no tráfego na BR-376, entre Curitiba e a divisa com Santa Catarina. Na tarde de ontem uma fila de até 12 km se formou na descida da Serra.

A Concessionária Autopista Litoral Sul, responsável pelo trecho, não confirmou se houve uma alta no fluxo no sentido Santa Catarina, já que precisava dos dados fechados do dia para poder dimensionar o movimento.



Como prevenção, ontem a Internacional Marítima, empresa que opera ferryboat de Guaratuba informou que iria ativar mais uma bilheteria e manter a operação com as seis embarcações disponíveis e os quatro atracadouros operando.

A travessia pelo ferryboat é uma das alternativas para quem procura pelo Porto de Paranaguá, acessando pela BR-376, entrando por Garuva até Guaratuba.



Prejuízos

Na tarde de ontem, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep) emitiu uma nota manifestando preocupação com a situação. O presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, Ágide Meneguette, afirmou que o custo do bloqueio neste momento importante do ano, de escoamento da safra de soja, será incalculável. Ele ainda relembra que a BR-277 já estava sem manutenção e sem serviços de monitoramento geológico há tempos.

Colaborou Lívia Berbel, sob supervisão de Mario Akira



Tarifa do pedágio na BR-116, entre o PR e SP, sobe hoje

Desde a zero hora desta quinta-feira, a tarifa básica de pedágio no trecho da Arteris Régis Bittencourt passa a ser de R$ 3,90. O novo valor é válido para as seis praças de pedágio da rodovia, entre São Paulo e o Paraná. O reajuste é autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e faz parte de recomposição da inflação.



O reajuste considera as revisões contratuais para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a correção frente à inflação, tendo como base o IPCA com percentual positivo de 5,9%.

Desde o início da concessão, a Arteris Régis Bittencourt já investiu R$ 4,7 bilhões em melhorias na BR-116 SP/PR, como obras de modernização e recuperação da rodovia e serviços de atendimento aos usuários 24 horas. O maior investimento foi a duplicação da Serra do Cafezal, entre os municípios de Juquitiba e Miracatu, com 30,5 quilômetros – a obra mais importante do contrato de concessão.



A concessionária realiza também outros investimentos, como a manutenção constante do pavimento, sinalização vertical e horizontal. Além disso, as tarifas de pedágio são responsáveis por financiar os serviços de atendimento pré-hospitalar e mecânico, assim como a estrutura de monitoramento da Régis Bittencourt.

Navios

Porto diz que bloqueio ainda não afetou operações

A Portos do Paraná disse ontem, por nota, que o embarque dos navios ocorreu normalmente nos portos de Paranaguá e Antonina. Ao todo eram 14 navios atracados: um de contêiner, três de granéis líquidos, seis de granéis de importação e quatro de granéis de exportação.



A autoridade portuária já trabalha para absorver a demanda de caminhões com destino aos portos de Paranaguá e Antonina, assim que BR 277, no trecho de descida da Serra do Mar, for liberada pelas autoridades competentes.



Neste mês março, até as 16h de ontem, 10.207 caminhões chegaram para descarregar soja, milho e farelo no Porto de Paranaguá. Somente das 0h às 16h, foram recebidos 381 veículos, dos 754 que estavam agendados para esse intervalo. Atualmente, o Corredor Leste de Exportação, principal complexo exportador dos granéis no Porto de Paranaguá, trabalha com um estoque de 1.021.792 toneladas de soja, milho e farelo.

Paranaguá

Receita faz a 100ª apreensão de cocaína no Porto

A Receita Federal realizou duas apreensões de cocaína na manhã de ontem, no Porto de Paranaguá, no litoral paranaense. Os pacotes com a droga estavam escondidos nos compartimentos dos motores de dois contêineres refrigerados, que levariam carne congelada ao porto de Tanger, em Marrocos, e tinham como destino final a Arábia Saudita e o Iraque.



Por meio da utilização de sistemas de gerenciamento de risco, os contêineres foram selecionados para fiscalização, sendo submetidos a uma passagem pelo escâner da Receita Federal. Foram encontrados 35 kg de cocaína no primeiro contêiner e, também, 35 kg da substância no segundo. A investigação aponta que a droga foi introduzida nos contêineres sem o conhecimento dos exportadores ou dos importadores.

A primeira apreensão da manhã foi especialmente relevante; foi a centésima apreensão de cocaína realizada pela Receita no Porto desde 2016. Em sete anos, os servidores da Receita Federal impediram o tráfico de cerca de 34 toneladas da droga. O prejuízo imposto ao crime organizado supera a casa de R$ 5 bilhões.