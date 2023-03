(Claudio Neves/ APPA)



Em nota, a Portos do Paraná esclareceu que o embarque dos navios ocorre normalmente nesta

quarta-feira (8), nos portos de Paranaguá e Antonina, mesmo com o bloqueio total da pista sentido Litoral na BR-277.

Ao todo são 14 navios atracados: um de contêiner, três de granéis líquidos, seis de granéis de importação e quatro de granéis de exportação. “A autoridade portuária já trabalha para absorver a demanda de caminhões com destino aos portos de Paranaguá e Antonina, assim que BR-277, no trecho de descida da Serra do Mar, for liberada pelas autoridades competentes.



De acordo com nota, neste mês março, até as 16h desta quarta-feira (8), 10.207 caminhões chegaram para descarregar soja, milho e farelo no Porto de Paranaguá. Somente hoje (08), de 0h às 16h,

foram recebidos 381 veículos, dos 754 que estavam agendados para esse intervalo.

Atualmente, o Corredor Leste de Exportação, principal complexo exportador dos granéis no Porto de Paranaguá, trabalha com um estoque de 1.021.792 toneladas de soja, milho e farelo.

Após análises realizadas por geólogos e engenheiros do DNIT, o trecho da rodovia BR-277, onde sofreu o afundamento do pavimento, no km 33,5, não será liberado.

Será realizada, pelo DNIT, a operacionalização de um desvio no local, transformando o trecho sentido Curitiba em pista simples, mas ainda sem previsão.

Enquanto o desvio não estiver operacionalizado, o sentido litoral permanecerá interditado, na altura da antiga praça de pedágio, no km 60, em São José dos Pinhais.

Motoristas devem reprogramar suas viagens e o acostamento não poderá ser utilizado para aguardar a liberação.