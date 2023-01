Geraldo Bubniak/AEN

O boletim da Covid-19 desta segunda-feira (9) divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) traz 430 novos casos confirmados e nenhuma morte no Estado.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de: janeiro (331) de 2023; dezembro (92), fevereiro (1) e janeiro (1) de 2022; julho (1) e abril (2) de 2021; e dezembro (2) de 2020.

O total no Paraná subiu para 2.861.772 e as mortes são 45.559 no acumulado da pandemia.