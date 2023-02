Divulgação/Assessoria de Imprensa

O boletim semanal da dengue da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou 3.176 casos confirmados da doença. São 333 casos a mais do que o anterior. Ainda há 6.321 casos em investigação. O boletim traz o registro de dois novos óbitos, aumentando para cinco o número de mortes por dengue no Paraná. São dois homens. Um deles tinha 31 anos, era residente de Centenário do Sul e não tinha comorbidade. O outro homem morava em Marilena, tinha 84 anos, com comorbidade.Em relação a Zika Vírus, o informe apresenta 35 casos notificados, sendo que sete estão em investigação.