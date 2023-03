(Peter Ilicciev/Fiocruz)

O primeiro boletim semanal da Covid-19 da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR), divulgado ontem, traz 2.179 novos casos da doença e 17 mortes no Estado. A partir desta semana, os boletins da Sesa, que antes eram diários, passam a ser semanais, divulgados toda segunda-feira, depois de pedido do Ministério da Saúde.



No Paraná o boletim será divulgado toda segunda-feira, com exceção de feriados (neste caso, os arquivos serão publicados no próximo dia útil).



Neste boletim, a média móvel que vinha de alta, teve queda de 4,8% em relação a 14 dias antes. A média de mortes teve 50%, também compadarado a duas semanas.