O Boletim de Balneabilidade do Instituto Água e Terra (IAT) desta semana registra 62 pontos próprios para banho e prática de atividades esportivas no Litoral do Paraná e nas praias artificiais das Costas Oeste e Norte. Dos 76 pontos monitorados pelo órgão ambiental, 10 são sempre considerados impróprios por serem foz dos rios no Litoral, ou seja, locais que drenam as áreas urbanas.

Outros quatro locais foram identificados como impróprios, apenas no Litoral: no Rio Nhundiaquara, em Morretes/Antonina na altura do Lago Lamenha Lins e Porto de Cima, em Ponta da Pita; e no Rio Marumbi, próximo à ponte Estrada Anhaia.

Este é o quarto Boletim de Balneabilidade da temporada de verão 2022/2023. O documento, divulgado pelo IAT toda sexta-feira alerta a população sobre os locais que podem causar problemas de saúde quando em contato com a água, pela transmissão de bactérias, vírus, como dermatite, diarreia, problemas respiratórios, entre outros. São locais onde a análise laboratorial identificou a presença da bactéria Escherichia coli, presente em fezes de animais e humanos.

A bióloga da Divisão de Monitoramento do IAT, Christine da Fonseca Xavier, reforça a necessidade do respeito à sinalização. “Estas praias estarão sinalizadas com bandeira vermelha, significando que a área é imprópria para banho”, disse.

Além disso ela explica o que pode ter tornado os locais impróprios para banho. “Estas condições costumam acontecer durante o período de maior afluência de veranistas ao Litoral aliado a alta precipitação. A grande quantidade de chuva nas últimas semanas nas nossas praias pode ter contribuído para carrear para o mar algum resíduo de fossa séptica ou esgoto sanitário lançado inadvertidamente nas galerias pluviais”, afirmoy.

COMO SABER – É possível acessar os Boletins de Balneabilidade no site www.iat.pr.gov.br, no menu Monitoramento/Balneabilidade, ou ainda baixar o APP Balneabilidade Paraná, disponível para celular Android no Google Play. O serviço é ofertado há mais de 30 anos e realizado no período de maior fluxo de veranistas.

A análise das amostras de água é feita no laboratório do órgão ambiental, de acordo com a Resolução Conama nº 274/2000, e os resultados são divulgados semanalmente. Ao longo desta temporada do Verão Maior Paraná serão emitidos nove boletins, até o dia 17 de fevereiro de 2023, na semana do Carnaval.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.

Confira os boletins da Costa Oeste e Norte e do Litoral.