Corpo de Bombeiros: mais de 1.284 salvamentos durante os 71 dias (Cristiane Cardoso/SESP)

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná realizou 1.284 salvamentos durante os 71 dias de atuação na temporada do Verão Maior Paraná 2022/2023. Os dados são do último balanço da temporada, divulgado pela corporação nesta segunda-feira (27).



Alguns postos de salva-vidas vão continuar ativos no Litoral até o feriado de Páscoa, em 9 de abril. Depois, os bombeiros retornam no primeiro feriado de setembro e continuam até a próxima temporada do Verão Maior Paraná.



Os bombeiros também atenderam 5.514 situações com águas-vivas nesta temporada.