Corpo de Bombeiros: mais de 11 mil pulseirinhas distribuídas(Cristiane Cardoso/SESP)

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CRBMPR) entregou 11.459 pulseirinhas de identificação para as crianças durante o Verão Maior Paraná, de 17 de dezembro de 2022 até este domingo (12). Os números compreendem o trabalho feito em toda a faixa do litoral paranaense.

Leia mais no blog Plantão de Polícia.