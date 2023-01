Divulgação/PMPR

Desde o início do Verão Maior Paraná, no final de dezembro, os 92 postos de guarda-vidas distribuídos ao longo de todo o Litoral realizaram 66.703 ações preventivas e distribuíram 7.194 pulseirinhas de identificação para crianças.



No mesmo período houve 631 resgates em água, com registro de seis óbitos (todos fora das áreas cobertas e do horário de atendimento dos postos), número que poderia ser bem maior sem esse trabalho preventivo. O Corpo de Bombeiros reforça que é preciso seguir as medidas de segurança para que o passeio seja tranquilo.