Rodrigo Felix Leal/SEIL

A Portos do Paraná informou nesta terça (11) que continua o trabalho das equipes em conjunto com o Corpo de Bombeiros de limpeza das galerias pluviais na região do vazamento ocorrido durante operação de Nafta do terminal TERIN, na Avenida Coronel Santa Rita, em Paranaguá.Técnicos da Terin continuam com os serviços de identificação do local do rompimento do duto subterrâneo, para adotarem as medidas corretivas.

“Informamos que a operação de navios no Píer Público de Granéis Líquidos está liberada. Também será autorizada a partir das 14h, de forma planejada e coordenada pela Guarda Portuária em conjunto com a Guarda Municipal, o acesso rodoviário aos terminais que operam nas áreas de abrangência da emergência”, diz o comunicado do porto.

As ações de controle estão sendo coordenadas pelo Corpo de Bombeiros, Terin e pelo Plano de Ajuda Mútuo (PAM), da Portos do Paraná. Seis famílias ainda não puderam voltar para casa e são atendidas pela Defesa Civil.

A autoridade portuária informa que todos os recursos possíveis para auxílio no atendimento a ocorrência seguem disponibilizados pela empresa pública e demais empresas signatárias do Plano de Ajuda Mútuo (PAM).