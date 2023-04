Ricardo Marajó/SMCS

O Bosque Alemão, no bairro Vista Alegre, completa 27 anos nesta quinta-feira (13). O espaço foi inaugurado em 1996. O local passa por obras de revitalização e acessibilidade, mas continua sendo um convite para contemplação de áreas verdes e da história dos imigrantes da cidade.

Com uma área de 38 mil metros quadrados, o Bosque Alemão fica entre as ruas Francisco Schaffer, Nicolo Paganini e Franz Schubert e funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 20h.

Em função das intervenções de melhoria da acessibilidade, algumas áreas ficam interditadas, como é o caso do caminho que leva à Casa Encantada e a escadaria da Torre dos Filósofos. Mas a área do mirante, a parte externa do Oratório de Bach e o café podem ser frequentados normalmente.

Os trabalhos de melhoria da acessibilidade começaram em janeiro e devem ser finalizados em meados deste segundo semestre. Já foram iniciadas as obras das contenções de concreto (muro de arrimo) ao longo da pista de caminhada e as adequações na Casa Encantada, onde normalmente acontecem as contações de histórias das bruxas, e no Oratório de Bach. Os espaços ganham sanitários adaptados e melhorias nos pisos e escadas.