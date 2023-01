(Luiz Costa/SMCS)

Começam nesta segunda-feira as obras de acessibilidade do Bosque Alemão, no bairro Vista Alegre, onde ficam atrações como a Casa Encantada, o Oratório de Bach e a Torre dos Filósofos.

Com o início das obras, as atividades das bruxas contadoras de histórias devem ser remanejadas para o Parque Barigui. Mais detalhes sobre o local e datas serão divulgados pela Secretaria de Educação em breve.

Em função dos trabalhos, algumas áreas ficarão interditadas. Inicialmente, as equipes devem promover intervenções nas rampas de acesso à Casa Encantada, que tem alteração de funcionamento. O local, que abriga as bruxas contadoras de histórias, também deve ter os banheiros adaptados.