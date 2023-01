Diretor do Jornal Bem Paraná Rodrigo Barrozo e o desembargador José Laurindo de Souza Netto, presidente do Tribunal de Justiça d Paraná (TJPR). (Comunicação TJPR)

O Bosque das Desembargadoras e Desembargadores ganhou novas mudas de árvores nesta segunda-feira, 30 de janeiro. O espaço foi criado no Centro Judiciário do Paraná em 1º de julho de 2021 dentro do projeto Rolê Ambiental, resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba, Governo do Paraná e Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR).

Participaram do plantio os desembargadores(as) Rogério Ribas, Joscelito Giovani Cé, Eduardo Augusto Salomão Cambi, Antônio Carlos Ribeiro Martins, Rosaldo Elias Pacagnan, Fábio Marcondes Leite, Alexadre Barbosa Fabiani, Luiz Henrique Miranda, Ruy Alves Henriques Filho, Luciano Carrasco Falavinha Souza, Hamilton Rafael Martins Schwartz, Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Francisco Cardozo Oliveira, Andrei de Oliveira Rech, José Américo Penteado de Carvalho, Ana Claudia Finger e o diretor do Jornal Bem Paraná Rodrigo Barrozo.

Estiveram presentes ao plantio o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador José Laurindo de Souza Netto e Fábio Muniz.

As mudas de árvores escolhidas são nativas e, entre as espécies plantadas, estão o ipê, a canafístula, o carvalho, a araucária, o pau-brasil, a grumixama, o guabijú e o pinheiro-bravo.

O primeiro plantio no Bosque foi no dia 1º de julho e foi realizado por diversas autoridades paranaenses, como o Presidente do TJPR, José Laurindo de Souza Netto; o 1º Vice-Presidente, Desembargador Luiz Osório Moraes Panza; o Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador Luiz Cezar Nicolau; o Governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior; o Prefeito de Curitiba, Rafael Greca; o Chefe da Casa Civil, Guto Silva; e o Conselheiro Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), Ivan Lelis Bonilha.

Rolê Ambiental

O projeto “Rolê Ambiental” é uma iniciativa do TJPR, com a parceria do Governo do Estado do Paraná e da Prefeitura Municipal de Curitiba.

Os três órgãos assinaram, em julho, um acordo de cooperação, cujo objetivo é a difusão e o aprimoramento do projeto, bem como contribuir com a disseminação de conhecimento da relação entre seres vivos e meio ambiente. Com isso, pretende-se incentivar a população do Paraná a preservar o meio ambiente no presente pensando no futuro e nas próximas gerações.