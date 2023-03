Divulgação/Arteris Régis Bittencourt

A partir da zero hora do dia 09 de março de 2023, quinta-feira, a tarifa básica de pedágio no trecho da Arteris Régis Bittencourt passa a ser de R$ 3,90. O novo valor é válido para as seis praças de pedágio da rodovia, entre São Paulo e o Paraná. O reajuste é autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), de acordo com Deliberação 64 publicada no dia 06 de março em Diário Oficial da União, e faz parte de recomposição da inflação.

O reajuste considera as revisões contratuais para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a correção frente à inflação, tendo como base o IPCA com percentual positivo de 5,9%.

Desde o início da concessão, a Arteris Régis Bittencourt já investiu R$ 4,7 bilhões em melhorias na BR-116 SP/PR, como obras de modernização e recuperação da rodovia e serviços de atendimento aos usuários 24 horas. O maior investimento foi a duplicação da Serra do Cafezal, entre os municípios de Juquitiba e Miracatu, com 30,5 quilômetros – a obra mais importante do contrato de concessão.

A concessionária realiza também outros investimentos, como a manutenção constante do pavimento, sinalização vertical e horizontal. Além disso, as tarifas de pedágio são responsáveis por financiar os serviços de atendimento pré-hospitalar e mecânico, assim como a estrutura de monitoramento da Régis Bittencourt.