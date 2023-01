(Franklin de Freitas)

As BRs que ligam o Paraná ao litoral de Santa Catarina e Curitiba ao litoral do Paraná seguem com filas nesta sexta (6) nos dois sentidos De acordo com informações divulgadas pela concessionária e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 10h já havia congestionamento e fila de carros.

Na BR-376, sentido Curitiba, a fila era de 4 quilômetros do km 674 ao 668. Já no sentido Santa Catarina, a fila também de16 quilômetros era registrada do km 662 ao km 668.

Na BR-277 há interdição parcial no km 42, em Morretes, no trecho onde ocorrem deslizamentos desde outubro. No sentido litoral, a fila era de 17 quilõmetros, causando um acréscimo de 1h30 na viagem. Enquanto no sentido Curitiba o congestionamento era nove quilômetros às 14 horas, aumentando a viagem em 1 hora.

Restrições

No domingo (8), entram em vigor as restrições para carretas, cegonhas e bitrens na BR-277, das 14 às 22 horas no sentido Curitiba.

Já na BR-376, as restrições acontecerão nos dois sentidos, no domingo (8) das 14 horas à meia-noite e na segunda (9) das 6 horas ao meio-dia.

Estrada da Graciosa

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) interditou por tempo indeterminado a Estrada da Graciosa na última quarta-feira (4), após um novo deslizamento de terra ocorrido na noite desta terça-feira, 3.

A previsão inicial era que a rodovia fosse liberada nesta quarta-feira, mas diante da previsão de mais chuvas, equipes técnicas do órgão afirmam ser necessária uma nova inspeção no trecho,

A rodovia está totalmente bloqueada entre o km 6 e km 16.