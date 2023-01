(Divulgação PRF-PR)

A BR-227 precisou ser interditada entre o final da manhã e começo de tarde desta terça-feira, 31 de janeiro, em Fernandes Pinheiro, na região central do Paraná, para a retirada do ônibus da Viação Catarinense que tombou na altura do km 232.

O acidente ocorrido na madrugada desta terça-feira deixou sete mortos e 22 feridos.

Houve interrupções de tráfego momentâneas para socorro e demais atendimentos, pois o veículo tombou às margens da rodovia. O trecho do acidente é de pista simples, mas conta com duas faixas adicionais em cada sentido de tráfego.