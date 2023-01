Franklin Freitas

Com a continuidade das obras na BR-277 e a formação de longas filas pela indisponibilidade da capacidade total de tráfego da rodovia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai estender a restrição de circulação de veículos pesados no trecho entre Curitiba e Paranaguá, durante os finais de semana de de fevereiro. A decisão foi tomada em uma reunião na sede da PRF, com participação do diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) – representando o Governo do Estado do Paraná – engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e administração do Porto de Paranaguá.

