Em Morretes, no litoral do Paraná, a BR-277, a rodovia amanheceu esta quarta-feira, 19 de abril, totalmente interditada em decorrência de tombamento de caminhão carregado com óleo vegetal. A interdição ocorreu no altura do km 37.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na noite desta quarta-feira, 18 de abril. Cerca de 40 mil litros de óleo vazaram sobre a pista.

No começo da manhã, a fila de carros no sentido crescente estava em 13 km. Já no sentido decrescente 6 km de fila. Conforme as informações da PRF não há ainda previsão de liberação.

A rodovia precisou ser bloqueada no km 37 pra o atendimento a um tombamento. Equipes do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) estão no local prestando atendimento.

