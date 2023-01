Rodrigo Félix Leal/SEIL

Na manhã deste sábado, a BR-277 entre Curitiba e Paranaguá registrava uma fila de dez quilômetros por conta do desvio operacional do Km 42, em virtude do deslizamento ocorrido no final do ano passado, de acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul. No sentido Paranaguá- Curitiba não havia filas e a viagem leva cerca de 1h e 15 minutos.

Já no final da tarde, o quadro mudou. Ainda havia fila no sentido Litoral, mas de 2 km, segundo Twitter do Departamento de Estradas do Paraná (DER-PR) em tempo real. No sentido Paranaguá-Curitiba havia fila de 6 km.

Veja em tempo real as condições nos trechos monitorados pelo DER: