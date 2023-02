Roberto Dziura Jr/AEN

A BR-277 registrou filas nos dois sentidos no trecho entre Curitiba e o Litoral do Paraná, na noite desta quarta-feira (22). O ponto de início da fila nos dois sentidos era o km 42, onde houve uma queda de pedras em outubro. Desde então, funcionários trabalham para liberar a pista. Mas não conseguiram liberar totalmente até o Carnaval.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 20h45 havia 13 km de fila no sentido Curitiba (subida do Litoral para a Capital) e 6 ok de fila no sentido Litoral (descida para as praias).

Mais cedo, por volta das 19 horas, a PRF registrou 16 km de fila no sentido Curitiba, mas no sentido Litoral não havia filas.