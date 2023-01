Imagem ilustrativa/DER-PR

A tarde desta segunda-feira (30) tem fila de 12 km no sentido Curitiba da BR-277, entre o Litoral e a Capital. O início da fila é no desvio operacional no km 42 e o fim da fila estava no km 30 às 14h30. No sentido Litoral, a fila era de 2 km. As informações são do Twitter do Centro de Operações Integradas (COI) do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

Acompanhe o movimento em tempo real pelo Twitter do COI/DER-PR

No fim de semana o DER/PR e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) retiraram no sábado (28) os guindastes utilizados nas obras de recuperação da encosta da BR-277, nos km 41 e km 42, região do Litoral. A medida melhorou o tráfego de veículos da rodovia federal, principal rota de acesso entre Curitiba e a região litorânea, também concentrando o movimento de veículos de carga rumo ao Porto de Paranaguá.

A operação conjunta foi possível graças aos avanços nas obras em todos os pontos danificados pelas chuvas na BR-277, atingida por escorregamentos de terra e rochas no final do ano passado. Nesta segunda-feira (30) eles voltaram ao canteiro de obras.

MURO – No outro ponto em obras, no km 39, já estão liberadas quatro pistas de tráfego, com os equipamentos e materiais estando concentrados no acostamento interno da rodovia, onde também foi instalado um muro de solo-cimento para evitar que materiais caiam sobre a pista, além de barreiras de concreto New Jersey para garantir a segurança dos funcionários.