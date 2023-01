Rodrigo Félix Leal/SEIL

Na manhã deste sábado, a BR-277 entre Curitiba e Paranaguá registra uma fila de dez quilômetros por conta do desvio operacional do Km 42, em virtude do deslizamento ocorrido no final do ano passado, de acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul. No sentido Paranaguá- Curitiba não há filas e a viagem leva cerca de 1h e 15 minutos.

O fluxo está normalizado em ambos os sentidos da BR-116/PR (Contorno Leste), BR-376/PR e BR-101/SC, com tempo parcialmente nublado. Na BR-376, segue parcialmente interditado com pontos de retenção no km 668 e uma fila de três quilômetros.

A estrada sofreu novo deslizamento de terra no km 668,7 na noite de quinta-feira (19), e ficou interditada por 12 horas. Só foi liberada na manhã desta sexta. O trecho atingido fica no município de Guaratuba (litoral do Paraná).