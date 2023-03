Rodrigo Felix Leal/SEIL

A tarde deste sábado (4) segue com fluxo nas rodovias que cortam o Paraná, mas sem grandes mudanças em relação aos últimos dias. Na BR-277, entre Curitiba e o Litoral do Paraná, por causa dos desvios operacionais no km 42, onde são realizadas obras nas encostas que deslizaram no fim do ano passado e início deste ano, há fila de 7 km no sentido Paranaguá. No sentido Capital a fila às 14 horas estava em 6 km.

As informações são do Centro de Operações Integradas do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), por meio do Twitter. Veja em tempo real:

Nesta tarde de sábado, um incêndio em um caminhão no km 675 da BR-376, em Guaratuba, deixa o tráfego lento na região. As causas do incêndio ainda não foram detalhadas.