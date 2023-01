Reprodução/COI-DER-PR

A BR-277, em São Luiz do Purunã, em Balsa Nova, na Grande Curitiba, volta a ter trânsito lento e fila nesta quinta-feira (26), por causa de obras de recomposição do asfalto feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit). Hoje as obras acontecem na altura do km 139 e a fila de veículos, segundo Twitter do Centro de Operações Integradas (COI) do Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná (DER-PR) no começo da tarde.

Ao longo desta semana as obras provocaram filas, já que apenas uma faixa fica livre para o tráfego, afunilando o fluxo. As obras normalmente seguem até as 16 horas e devem terminar nesta sexta-feira (27).

No sentido Litoral, a BR-277 também tem filas nesta tarde. Desde que obras de recuperação das encostas que deslizaram no final do ano passado o tráfego na Serra do Mar está complicado. No começo da tarde desta sexta havia fila de 10 km sentido Litoral e 2 km no sentido para Curitiba.

Acompanhe em tempo real, pelo Twitter do COI-DER-PR: