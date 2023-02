Valquir Aureliano

As equipes da Arteris Litoral Sul concluíram, na madrugada de segunda-feira (6), a etapa de obras que viabilizou a liberação de mais uma faixa na pista norte para operação na Serra da BR-376 em Guaratuba, no km 668,6 — ponto que também foi atingido pelas chuvas de novembro de 2022.

A concessionária prossegue com o monitoramento de encostas na região com atenção para períodos de chuvas intensas. No local, acontecem obras para estabilização da cortina de concreto na margem direita da via. As obras de reconstrução e estabilização dessa cortina avançaram viabilizando a operação desta nova faixa no local.

Dessa forma, o trânsito na Serra do Mar na altura do km 668 agora opera 24 horas com duas faixas para cada sentido — até então, o fluxo operava por três faixas, uma fixa para cada sentido, e outra reversível para o sentido de maior demanda.

Os trabalhos na altura do km 668 prosseguem em ambas as pistas para viabilizar a recuperação total do local.