Estrada da Graciosa: interdição ocorre para avaliação das condições do pavimento da rodovia, após os novos escorregamentos de terra ocorridos nesta madrugada. Foto: DER

A quarta-feira (4) segue com filas nas estradas que ligam Curitiba a Santa Catarina e o Litoral do Paraná. Além disso, a Estrada da Graciosa sofreu bloqueio total após novos deslizamentos de terra causados elas chuvas na madrugada.

Por volta das 18h30, a fila na BR-376, sentido Curitiba, era de 16 quilômetros, mas no sentido Santa Catarina chegava a 34 quilômetros, do km 634 ao 668, entre São José dos Pinhais e Guaratuba, segundo informações da concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho. O km 668 tem interdição parcial desde o deslizamento de terra em 28 de novembro do ano passado.

Na BR-277/PR, segue interdição parcial no km 42, em Morretes, com congestionamento de nove quilômetros no sentido litoral e 32 quilômetros no sentido Curitiba.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) vai manter o bloqueio total da Estrada da Graciosa (PR-410) para avaliação das condições do pavimento da rodovia, após os novos escorregamentos de terra ocorridos nesta madrugada.

O principal escorregamento de terra foi localizado no km 11+600, onde a camada de vegetação se soltou do talude e se acumulou sobre a rodovia. Como se trata de um local de pista sinuosa, o escorregamento aconteceu no talude entre dois trechos da Graciosa, em níveis diferentes.

Enquanto a pista inferior não sofreu danos significativos, a pista superior ficou com o aterro exposto, sem calçamento, possivelmente colocando em risco a estabilidade do pavimento.