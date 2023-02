A BR-376, na altura do km 668 (reprodução de vídeo / PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou nova liberação de tráfego no quilômetro 669 da BR-376, no Litoral do Paraná, a partir das 6h50 desta sexta, 3 de fevereiro. A interdição tinha sido feita às 18 horas desta quinta-feira,2. O motivo é a grande quantidade de chuva no local que eleva o perigo de novos deslizamentos.

É o segundo dia seguido que a rodovia é interditada. Ela foi fechada na madrugada desta quinta-feira, 2 de fevereiro e liberada às 9 horas desta manhã.

Os veículos estão sendo orientados a retornar assim que encontrem um retorno disponível. O ponto de bloqueio e último retorno está localizado em Tijucas do Sul no sentido Santa Catarina. Já no sentido Curitiba, o bloqueio acontece na praça de pedágio de Garuva.

Condições de tráfego na BR-376/PR: fluxo parcialmente liberado às 5h47 em ambos sentidos no km 669 (Guaratuba).

↘️ Sentido SC – 14 km de congestionamento;

🚙 Final de fila no km 655.

↖️ Sentido Curitiba – 28 km de congestionamento;

🚙 Final de fila no km 13 da BR 101.