Divulgação/ Grupo BR-277

A Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF) informou a interdição total de pista no km 666,6, sentido Curitiba, na tarde desta segunda (17) por causa de acidente. Só por volta das 18h30 a pista foi totalmente liberada. . A fila já chegou a 5 quilômetros. A demora foi por causa da retirada de uma carreta na pista. Por volta das das 19 horas, também houve uma interdição na faixa esquerda da BR-376 no km 206,6, em São José dos Pinhais.

A BR-116, no km 107,7, em Monte Castelo, também foi interditada para destombamento. No momento, há 1 km de fila em cada sentido. Não há previsão de liberação, segundo a concessionária Planalto Sul.