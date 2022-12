Reprodução / Twitter

A BR-376, estrada que liga Curitiba a Santa Catarina, teve que “fechar” preventivamente uma das pistas no sentido Santa Catarina, por causa da chuva, na tarde deste domingo (11). Com isso, apenas uma das faixas ficou liberada para o tráfego. O fechamento ocorreu exatamente no km 668, onde há duas semanas houve deslizamento de terra que bloqueou a rodovia inteira por nove dias.

“Em Guaratuba, no km 668 da BR 376, em razão da chuva, preventivamente o trânsito neste momento passa a fluir com uma faixa liberada em cada sentido”, disse a Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 17h10 deste domingo (11), em seu perfil no Twitter.

Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, neste domingo o trânsito já estava complicado no local. Isso porque havia faixas liberadas para tráfego no sentido Santa Catarina, e apenas uma no sentido Curitiba. Tanto que, no sentido Curitiba, formou-se uma fila de congestionamento que chegou a 15 quilômetros.

Na sexta-feira (9), a Arteris havia informado a liberação de mais uma faixa da pista sul da BR-376, na altura do km 668,7, na região de Guaratuba.