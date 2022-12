A BR-376, na altura do km 668 (reprodução de vídeo / PRF)

Depois de ter bloqueio total na terça-feira (20), o trecho da BR-376, em Guaratuba, foi liberado nesta quarta-feira (21). O local onde um deslizamento de terra deixou diversos veículos soterrados e provocar duas mortes no final de novembro foi fechado ao tráfego na terça por causa do excesso de chuva.



Na quarta, com o tempo um pouco melhor, a Concessionária Arteris Autopista Litoral Sul e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reabriram o tráfego, mas ainda com cautela.



Na tarde desta quarta, a BR-277, outra rodovia atingida por deslizamentos, ganhou uma faixa adicional de rolagem entre o km 39 e o km 40, trecho atingido por deslizamento de terra há algumas semanas.



Mas os usuários devem seguir pelo trecho com desvio em velocidade baixa e cautela redobrada. A medida é possível após sondagens e verificações da encosta, que já asseguraram as condições de segurança necessárias para ampliação da capacidade de tráfego.



A liberação da faixa pretende desafogar o trânsito de veículos no local, que permanecerá em duas faixas somente entre os km 41 e km 42. Já o Dnit permanece responsável pela obra no km 42.