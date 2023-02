(Franklin de Freitas)

Sábado, 04 de fevereiro. Seguindo com o cronograma de obras de contenção na BR-376, trecho da Serra do Mar em Guaratuba/PR, e aumento gradativo da capacidade de tráfego, a Arteris Litoral Sul avança com a obra de estabilização da cortina de concreto, no km 668,6, ponto que também foi atingido pelas chuvas em novembro de 2022.

Para possibilitar a liberação de mais uma faixa na pista norte (sentido Curitiba), algumas etapas de serviços precisam ser vencidas, entre elas a sinalização horizontal e vertical.

Desta forma será necessária a interdição da rodovia, neste domingo (05/02), até a madrugada de segunda-feira. Entre às 22h e 02h, a rodovia ficará em pista simples, ou seja, com fluxo em uma faixa apenas para cada sentido, já entre 02h e 5h a rodovia ficará totalmente bloqueada, para que sejam realizados serviços de pintura.

A depender das condições climáticas, a finalização da etapa de sinalização horizontal e vertical irá proporcionar a liberação de quatro faixas de tráfego, duas no sentido norte e duas no sentido sul, em regime constante, dentro de condições normais de operação.

Após essa fase da obra, seguem os serviços de contenção, com previsão de conclusão das atividades na pista norte neste primeiro semestre, e na pista sul durante o segundo semestre.