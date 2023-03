Reprodução/PRF

Em razão do volume das chuvas na região de Serra do Mar na BR-376, a rodovia será interditada totalmente, nos dois sentidos de direção, com previsão a partir das 16 horas desta segunda-feira (13), podendo sofrer alterações. A informação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“Diante deste cenário, a PRF orienta que evitem transitar pela BR-376 e procurem as rotas alternativas. Para quem segue sentido Santa Catarina, acessar a BR-116 e posteriormente pela BR-470 pera acessar novamente a BR-101. No sentido norte (Paraná) o acesso é no km 111 da BR-101 – em Navegantes/SC, até a BR-470”, diz mensagem da PRF.

Os pontos de interdição seguem no km 648 da BR-376, em Guaratuba, e no km 01 da BR-101, na praça de pedágio em Garuva (SC).

A BR-376 já havia sido interditada na noite de domingo, também por causa da chuva, e liberada às 10 horas desta segunda. A BR-277 segue em monitoramento e Estrada da Graciosa também está em restrição.