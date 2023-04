Reprodução de vídeo / Arteris

A Arteris Litoral Sul informou que, com níveis favoráveis e melhora na condição climática, a BR-376 – que liga o Paraná à Santa Catarina – foi liberada por volta das 20 horas desta terça-feira (18), após decisão tomada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“Após a melhora das condições climáticas na região de serra da BR-376, na altura do km 669, a PRF, em conjunto com a concessionária Arteris Litoral Sul, liberou totalmente o trecho bloqueado na manhã desta terça, restabelecendo o fluxo da rodovia. O monitoramento das condições climáticas no local permanece”, disse a PRF.

A concessionária segue monitorando a rodovia, assim como as condições climáticas e prezando pela segurança dos usuários, novos bloqueios preventivos poderão ocorrer nos próximos dias.

Atualizações e condições de tráfego podem ser encontradas no perfil oficial do Twitter (@Arteris_ALS) e pelo telefone 0800 725 1771.

A rodovia havia sido bloqueada por volta das 8 horas desta terça. A decisão se deu em razão do acumulado de chuva das últimas horas e era uma medida preventiva.

Atenção às rotas alternativas

As BRs 116 e 470 podem ser utilizadas como rotas alternativas. Na BR-277, ficar atento aos limites de peso para acessar o ferryboat.

A chuva também causou a interdição da opção por Corupá, a BR-289. A PRE de Santa Catarina iterditou a Serra Dona Francisca para veículos pesados, a princípio.

Mas, se as chuvas aumentarem, haverá restrição de veículos leves também.