A quinta-feira (dia 20), véspera do feriadão de Tiradentes (sexta-feira), teve movimento intenso nas estradas que ligam Curitiba ao Litoral do Paraná e ao de Santa Catarina.

Na BR-277, no sentido Paranaguá, na altura do km 33, em Morretes, onde há um desvio operacional, o congestionamento formou uma fila de 4 km por volta das 21 horas. Segundo o r departamento de estradas e rodagens

A BR-376, estrada que liga Curitiba a Santa Catarina, teve congestionamento no sentido Santa Catarina por volta do meio-dia desta quinta-feira (20). Além disso, houve um acidente na estrada, que dificultou o trânsito. No km 668, um caminhão tombou na madrugada desta quinta-feira, no sentido santa Catarina. Mas, por volta das 9 horas, a pista já estava liberada no km 662 (PRF Alto da Serra). Mesmo assim, houve fila de 8 km, do km 623 ao km 631, ainda como reflexo do acidente.