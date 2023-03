(Reprodução PRF-PR)

Após a melhora das condições climáticas, a rodovia BR-376, que liga o Paraná à Santa Catarina foi liberada às 10 horas desta segunda-feira (13).

A liberação foi definida após avaliação de que o trecho possui condições seguras de tráfego. Priorizando sempre a segurança dos usuários da rodovia, a concessionária seguirá acompanhando o volume das chuvas na região e, caso seja necessário, em parceria com a PRF, irá realizar novos bloqueios preventivos.

Considerando que a previsão climática indica períodos com alto índice pluviométrico nesta semana, a concessionária reforça aos usuários da rodovia a recomendação de acompanhar os canais de comunicação sobre as condições de tráfego na BR-376/PR: perfil oficial no Twitter (@Arteris_ALS), site www.arteris.com.br e telefone 0800 725 1771.

A Arteris Litoral Sul reforça a importância do respeito à sinalização de tráfego, principalmente aos limites de velocidade do trecho, para que acidentes sejam evitados.

A interdição deixou a BR-116 bastante movimentada. Por volta das 7h30 da manhã havia pontos de lentidão na BR-116 entre o km 126 ao 122 em Fazenda Rio Grande, já na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e do km 117 ao 115, já em Curitiba.

A BR- 376, onde houve o deslizamento de terra que matou duas pessoas, tinha sido novamente fechada nesta noite de domingo, 12 de março. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-PR), a rodovia foi interditada nos dois sentidos (Paraná e Santa Catarina), preventivamente, para segurança dos usuários da rodovia.

As restrições na BR-277 seguem nesta manhã de segunda-feira. Segundo o DNIT, duas faixas da rodovia continuarão interditadas na altura do quilômetro 33,5 até a devida intervenção futura, conforme orientado por laudo geológico.

Estrada da Graciosa, a PR-410, segue interditada