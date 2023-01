Após anunciar no início do mês o primeiro caso brasileiro da subvariante XBB.1.5 da Covid-19, a Dasa, maior rede de saúde integrada do Brasil, identifica o crescimento da variante XBB em São Paulo e no Rio de Janeiro. A identificação foi realizada por meio do acompanhamento dos testes de RT-PCR realizados nos laboratórios da Dasa.

“Nesse momento, estamos passando por uma troca de variantes, com a entrada da variante XBB. Trata-se de mais uma ramificação da variante Ômicron — dominante hoje no mundo. Ela superou as variantes anteriores — Alfa, Beta, Gama e Delta. Acredita-se que os sintomas de XBB.1.5 sejam semelhantes a qualquer outra infecção por variantes Ômicron. “A indicação é manter a vigilância”, explica José Eduardo Levi, virologista e superintendente de pesquisa, desenvolvimento e novos produtos da Dasa.

A substituição de variante no Brasil está acontecendo em um cenário de baixa positividade e baixo número de novos casos de Covid-19, pois grande parte da população já teve contanto com o vírus em algum momento e/ou está vacinada, o que favorece o controle da infecção na população. Segundo os últimos boletins, Curitiba e o Paraná registram queda da média móvel de novos casos.